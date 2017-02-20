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Düğün paniği

Düğün paniği
İşadamı Nedim Keçeli ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Gamze Karaman'ı düğün telaşı sardı. Keçeli'yle 5 Mayıs'ta İtalya'nın Venedik şehrinde dünyaevine girecek olan güzel sunucu, şu sıralar Bebek'teki modacısının kapısını sık sık çalıyor. Karaman'ın düğünde giyeceği gelinlik için her hafta en az 3 gün prova yaptığı öğrenildi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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