Düğün paniği

İşadamı Nedim Keçeli ile hayatını birleştirmeye hazırlanan Gamze Karaman'ı düğün telaşı sardı. Keçeli'yle 5 Mayıs'ta İtalya'nın Venedik şehrinde dünyaevine girecek olan güzel sunucu, şu sıralar Bebek'teki modacısının kapısını sık sık çalıyor. Karaman'ın düğünde giyeceği gelinlik için her hafta en az 3 gün prova yaptığı öğrenildi.



Aydın HAMZA