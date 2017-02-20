Çocuklar için

Sanat ve sosyetenin ünlü isimleri Down Sendromlu çocuklar yararına mutfaktaki hünerlerini konuşturdu. Güzel oyuncu Özge Borak, CVK Park Bosphorus Otel'de düzenlenen 'Hunny Bunny Çocuk Şenliği'nde yaptığı vişneli cheesecake'i sattı. Selda Topal da lezzetli ikramlardan satın alarak şenliğe katılan çocuklara sundu.