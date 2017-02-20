Artık kaçmak yok

Aşklarını geçen yaz sosyal medyada ilan eden oyuncu çift Cansu Tosun ile Erkan Kolçak Köstendil, artık objektiflerden kaçmıyor. İlişkilerinin ilk aylarında basının olmadığı yerleri tercih eden ikili, önceki gün Bebek'te Boğaz havası eşliğinde kahvaltı yaptı.