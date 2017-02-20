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Ana kuzusu

Ana kuzusu
Atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca'dan kendisini eleştirenlere gülümseten cevap… Kaynarca, sık sık İstanbul gecelerinde görüntülendiğini söyleyenlere dizide annesi Hayriye Çakırbeyli'yi canlandıran Sabina Toziya ile çekilen fotoğrafıyla yanıt verdi. Ünlü oyuncu bu kareye "Kim demiş geziyor, tozuyor diye? Anamın dizinin dibindeyim…" notu düştü.
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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