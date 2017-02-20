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8 milyonluk buluşma

Ünlü isimler Türk ı için buluştu. “81 İlde 81 Anaokulu” başlığıyla düzenlenen gecede rekor bağış yapıldı. Dilek Hanif’in kıyafetlerinin satıldığı davette tam 8 milyon lira toplandı...

8 milyonluk buluşma
Okul öncesi eğitime destek sağlamak için Türk Kızılayı İstanbul Şubesi tarafından Le Meridien Otel'de düzenlenen gecede ünlü hayırseverler rekor bağışta bulundu… Sunuculuğunu Davranış Bilimleri Uzmanı Aşkım Kapışmak ile Deniz Akkaya'nın üstlendiği gecede başarılı modacı Dilek Hanif'in tasarımlarının sergilendiği bir gerçekleştirildi. Birbirinden ünlü mankenlerin taşıdığı kıyafetler ise açık arttırmaya çıktı.

KIYAFETLERE REKOR ÜCRET
Açık arttırmada podyumda sergilenen 24 kıyafetin tamamı satıldı. Aşkım Kapışmak'ın bir anaokulunun 375 bin liraya inşa edilebildiğini açıklamasının hemen ardından her bir kıyafet alıcısıyla buluştu. Gecenin en büyük bağışı ise podyumda Çağla Şıkel'in giydiği pudra tonlarındaki abiye elbiseye 575 bin lira ödeyen CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem yaptı. İlki geçen sene düzenlenen yardım organizasyonundan elde edilen 8 milyonluk gelirle, 21 şehre 21 anaokulu yapılacak.



SERVETLİK KIYAFET
Defilede ünlü manken Çağla Şıkel'in taşıdığı modacı Dilek Hanif imzalı abiyeyi satın almak için hayırseverler adeta birbirleriyle yarıştı. Elbise, Aşkım Kapışmak ile Deniz Akkaya'nın yönettiği açık arttırmada 575 bin liralık rekor bir fiyata alıcısıyla buluştu.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 20 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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