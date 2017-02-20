8 milyonluk buluşma

Okul öncesi eğitime destek sağlamak için Türk Kızılayıİstanbul Şubesi tarafından LeMeridien Otel'de düzenlenen gecede ünlü hayırseverler rekor bağışta bulundu… Sunuculuğunu Davranış Bilimleri UzmanıAşkım Kapışmak ile Deniz Akkaya'nın üstlendiği gecede başarılı modacı DilekHanif'in tasarımlarının sergilendiği bir defile gerçekleştirildi. Birbirinden ünlümankenlerin taşıdığı kıyafetler ise açık arttırmaya çıktı.
KIYAFETLERE REKOR ÜCRET
Açık arttırmada podyumda sergilenen 24 kıyafetin tamamı satıldı. Aşkım Kapışmak'ın bir anaokulunun 375 bin liraya inşa edilebildiğini açıklamasının hemen ardından her bir kıyafet alıcısıyla buluştu. Gecenin en büyük bağışı ise podyumda ÇağlaŞıkel'in giydiği pudra tonlarındaki abiye elbiseye 575 bin lira ödeyen CNR HoldingYönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem yaptı. İlki geçen sene düzenlenen yardım organizasyonundan elde edilen 8 milyonlukgelirle, 21 şehre 21 anaokulu yapılacak.
SERVETLİKKIYAFET
Defilede ünlü manken Çağla Şıkel'in taşıdığı modacı Dilek Hanif imzalı abiyeyi satın almak için hayırseverler adeta birbirleriyle yarıştı. Elbise, Aşkım Kapışmak ile Deniz Akkaya'nın yönettiği açık arttırmada 575 bin liralık rekor bir fiyata alıcısıyla buluştu.
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