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Azra’dan evlilik taşı

Azra’dan evlilik taşı
Bu yaz evlenecekleri konuşulan ve 2 yılı aşkındır birlikte olan Azra Akın'la Atakan Koru, önceki akşam Cihangir'deydi. Sade şıklığıyla dikkat çeken ikili, arkadaşlarının doğum günü partisinden çıktı. Her seferinde Koru'dan daha evlenme teklifi almadığını dile getiren güzel oyuncu, bu sitemini yineleyerek sevgilisine yine taş attı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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