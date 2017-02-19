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22’sinden gün aldı!

22’sinden gün aldı!
Güzel oyuncu Songül Öden, önceki akşam 40. yaş gününü dostlarıyla Cihangir'deki bir mekanda kutladı. Dostlarının organize ettiği gecede doyasıya eğlenen Öden, "22 yaşımdan gün aldım. O kadar da göstermiyorum değil mi?" diyerek espri yaptı.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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