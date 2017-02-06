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Mütevazı gelin adaylar

Mütevazı gelin adaylar
İstanbul Lütfü Kırdar'da gerçekleşen 'Evlilik Hazırlıkları Fuarı' önceki gün güzeller geçidine sahne oldu. Manken 'la sunucu ve oyuncu Fatoş Kabasakal, tanıttıkları 'Nova Bella' marka gelinliklerle göz kamaştırdı. Uzun, gelinliğe çok para harcayanlara "O parayla yüzlerce çocuk okutulur. Bir insan 10 bin liralık gelinlik giyse de mutlu ve güzel olur'' dedi.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 06 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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