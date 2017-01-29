Veda pastası

atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Selçuk Yöntem'e veda… Önümüzdeki günlerde bayrağı yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'a teslim edecek olan Yöntem, 3 sezondur sunuculuğunu yürüttüğü programa veda etti. Usta oyuncu ve sunucu, atv yönetiminin teşekkür pastasını ekip arkadaşlarıyla birlikte kesti.