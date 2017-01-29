Yol Durumu
  1. Çocuk itirafı
  2. Cevapsız Serkan

Veda pastası

Veda pastası
atv'nin fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Selçuk Yöntem'e veda… Önümüzdeki günlerde bayrağı yakışıklı oyuncu Murat Yıldırım'a teslim edecek olan Yöntem, 3 sezondur sunuculuğunu yürüttüğü programa veda etti. Usta oyuncu ve sunucu, atv yönetiminin teşekkür pastasını ekip arkadaşlarıyla birlikte kesti.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar