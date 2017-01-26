Zirvede dönüş yaptı

Milyonların 'EşkıyaDünyaya Hükümdar Olmaz'hasreti, önceki akşam sonaerdi. atv'nin fenomen dizisi,önceki akşam ekrana gelenbölümüyle tüm kişilerde8.81 izlenme oranı ve 20.29izlenme payı, AB Sosyal Statü'deyüzde 7.62 izlenme oranı ve 19.19izlenme payı alarak 100 programarasında birinci oldu.
Geçen yılın reytingşampiyonu 'Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz', kendigününde ve saatinde busene de birinciliklerine kaldığıyerden devam etti. Dizi, sosyalpaylaşım sitesi 'Twitter'da dayayınlandığı andan itibarenen çok konuşulanlarınzirvesindeydi...
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