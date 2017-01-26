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Zirvede dönüş yaptı

Seyircisinin merakla beklediği ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’, bu yılın ilk bölümüyle kural bozmadı ve lerin zirvesindeydi

Zirvede dönüş yaptı
Milyonların 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' hasreti, önceki akşam sona erdi. atv'nin si, önceki akşam ekrana gelen bölümüyle tüm kişilerde 8.81 izlenme oranı ve 20.29 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 7.62 izlenme oranı ve 19.19 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 54. Bölüm


Geçen yılın şampiyonu 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', kendi gününde ve saatinde bu sene de birinciliklerine kaldığı yerden devam etti. Dizi, sosyal paylaşım sitesi 'Twitter'da da yayınlandığı andan itibaren en çok konuşulanların zirvesindeydi...
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  • 26 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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