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Ustadan övgüler

Ustadan övgüler
Ayşegül Aldinç, önceki gün atv'nin sevilen dizisi 'Seviyor Sevmiyor'un yıldızı Gökhan Alkan'la fotoğraf çektirdi. Aldinç, bu kareye "Çok zarif, hoş bir adam. Zaten dizisi de annemin en sevdiği dizi" yazdı.
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