Ustadan övgüler

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Ayşegül Aldinç, önceki gün atv'nin sevilen dizisi 'Seviyor Sevmiyor'un yıldızı Gökhan Alkan'la fotoğraf çektirdi. Aldinç, bu kareye "Çok zarif, hoş bir adam. Zaten dizisi de annemin en sevdiği dizi" yazdı.
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