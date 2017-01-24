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Tıp oynadı

Tıp oynadı
Begüm Birgören, önceki gün Etiler'de market alışverişi yaparken objektiflere yansıdı. Bebek'teki evi için mal sahibiyle mahkemelik olduğu iddia edilen oyuncu, gazetecilerin bu konuyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
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