Mutlu olsun yeter

Güzel model Çağla Şıkel'denmedeniyet örneği... Şıkel'eönceki akşam Emre Altuğve Buse Narcı arasında çıkan aşkhaberleri soruldu. Ünlü manken, eskieşiyle ilgili şöyle dedi: "Emre'yleo tür şeyler konuşmuyoruz.Hayatında biri olması daçok normal fakat beniilgilendirmiyor. Haberdoğru mu yanlış mıbilemiyorum. Amaöyle bir şey varsamutluluklardilerim."
'İYİ Kİ OL MAMIŞ'
Bu arada yıllar önce Victoria's Secret'ın defilesine çıkması için teklif alması hatırlatılan Çağla Şıkel, "İyi ki dekabul etmemişim.Çünkü öyle bir yaşamıseçseydim Uzay veKuzey hayatımdaolamazdı" dedi.
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