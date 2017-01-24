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Mutlu olsun yeter

, adı Buse Narcı ile anılan eski eşi Emre Altuğ için ‘Ona mutluluklar dilerim’ dedi

Mutlu olsun yeter
Güzel model Çağla Şıkel'den medeniyet örneği... Şıkel'e önceki akşam Emre Altuğ ve Buse Narcı arasında çıkan aşk haberleri soruldu. Ünlü manken, eski eşiyle ilgili şöyle dedi: "Emre'yle o tür şeyler konuşmuyoruz. Hayatında biri olması da çok normal fakat beni ilgilendirmiyor. Haber doğru mu yanlış mı bilemiyorum. Ama öyle bir şey varsa mutluluklar dilerim."

'İYİ Kİ OL MAMIŞ'
Bu arada yıllar önce Victoria's Secret'ın defilesine çıkması için teklif alması hatırlatılan , "İyi ki de kabul etmemişim. Çünkü öyle bir yaşamı seçseydim Uzay ve Kuzey hayatımda olamazdı" dedi.

DOĞAN SAVAŞ
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