Kızıyla moral turu

İhanet gerekçesiyle eşi Ceyda Coşkun'un boşanma davası açtığı Coşkun Sabah, kızıyla moral depoladı. Ünlü sanatçı, önceki gün 18 yaşındaki kızı Roza ile Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Mağazaları dolaşan baba-kız daha sonra baş başa yemek yedi. İkili, günün sonunda 'Snowden' filmini seyretti. Keyifli olduğu gözlenen Sabah'ın yüzü boşanmayla ilgili sorular üzerine asıldı.