Bir demet panik

Her daim objektiflerle barışık olan Demet Akalın, önceki akşam Arnavutköy'deki Eftalya Balık çıkışı habercilere pas vermedi. Eşi Okan Kurt'la baş başa yemek yiyen popçu, makyajsız olduğunu bahane ederek görüntü vermek istemedi. Demet Akalın, montunun kapüşonuyla yüzünü gizleyerek eşinin kullandığı araçla oradan ayrıldı.