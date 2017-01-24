Bal gibi servet

ORTADOĞU YILDIZLARI
Geçtiğimiz yılın sonlarında 'Muhteşem Yüzyıl Sergisi' için Dubai'ye giden Özçivit ise 1 Şubat'ta yeniden Arap hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Organizasyonda sınırlı sayıdaki seveniyle bir araya gelecek olan yakışıklı oyuncuyu biraz daha yakından görmek isteyenlerin ise cebinden 500 lira çıkacak. Özçivit'in bulunduğu salonda yemek yemek için bile hayranları kuyruğa girerken bir diğer yarış da çiftin bu yazki düğününe sponsor olmak isteyen firmalar arasında yaşanıyor. İkili, bu yaz hayatlarını birleştirmeye karar verince Türk firmalarının yanı sıra Arap markalar da çiftin düğününe sponsor olmak için sıraya girdi.
OTELLERİ BİLE HAZIR
İddiaya göre Arap bir işadamı, Fahriye Evcen'le Burak Özçivit'in bölgedeki şöhretini firmasının tanıtımı için kullanmak istedi. İş adamı, gözde çifte balayına özel ve Dubai ile Katar'ı kapsayan özel bir tur hazırladı. İşadamı, ünlü çiftin konaklaması için Dubai'deki geceliği 3 bin 500 lira olan Jumeriah Dar Al Masyaf ile Katar'daki geceliği bin 500 lira olan W Doha Hotel & Residences'ı şimdiden rezerve ettirdi. İkiliye rüya gibi bir balayı hediye etmeyi planlayan Arap girişimciler, Fahriye Evcen'le Burak Özçivit bu özel teklife 'evet' dediği takdirde ise ünlü çifte ayrıca 1'er milyon dolar da reklam ücreti verecek…
Burak Özçivit'in 1 Şubat'taki Dubai seyahatini "Hayaller gerçek oluyor. Bali Bey ile buluşun" diye duyuran organizatörler, yakışıklı oyuncunun sadece uzaktan görülebileceği alana giriş bilet fiyatlarını dahi 500 lira olarak belirledi.
MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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