Yol Durumu
  1. Diva hesap soracak
  2. Markette piknik keyfi

Şampiyonu terletti

Şampiyonu terletti
ABD'deki 'Ultimate Fighting Championship' adlı organizasyonda ülkemizi temsil edecek olan , Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik'in sorularını yanıtladı. 10 yıldır profesyonel olarak dövüştüğünü dile getiren Özdemir, "Hiç bir kadına el kaldırdın mı?" diye sorulunca ise şu alkışlık cevabı verdi: "Hayır, asla! Kadınlar yumrukla değil sevgiyle tanışmalı"
Etiketler:
  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar