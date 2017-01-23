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Markette piknik keyfi

Markette piknik keyfi
Sevilen oyuncu Meryem Uzerli, önümüzdeki ay 3 yaşına girecek olan kızı Lara'yla alışverişe çıktı. Anne-kız süpermarkette reyonlar arasında dolaşırken Lara'nın karnı acıkınca Uzerli, çözümü alışverişi pikniğe çevirmekte buldu. Market arabasında çikolatalı kruvasanı keyifle yiyen Lara'yı ise annesi böyle fotoğrafladı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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