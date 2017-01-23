Markette piknik keyfi

Sevilen oyuncu Meryem Uzerli, önümüzdeki ay 3 yaşına girecek olan kızı Lara'yla alışverişe çıktı. Anne-kız süpermarkette reyonlar arasında dolaşırken Lara'nın karnı acıkınca Uzerli, çözümü alışverişi pikniğe çevirmekte buldu. Market arabasında çikolatalı kruvasanı keyifle yiyen Lara'yı ise annesi böyle fotoğrafladı.