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Kız almak zor iş!

ve İsmail Demirci önceki gün Çorlu’da nişanlandı. Soral’ı ailesinden isteyen Demirci aşkının getirdiği tuzlu kahveyi içti. Kardeşi Bensu espriyi patlattı, “Bizden kız almak zor iş”

Kız almak zor iş!
Oyuncu çift Hande Soral'la İsmail Demirci, önceki akşam evlilik yolunda ilk adımı attı. Demirci, güzel oyuncuyu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan ailesinden istedi. İkilinin aile bireylerinin ve yakın dostlarının hazır bulunduğu kız isteme töreninde Demirci, 'tuzlu kahve' ritüelinden nasibini aldı. Kahvenin ardından güzel oyuncuyu isteyen Demirci'ye Soral Ailesi'nin olumlu yanıt vermesiyle yüzükler takıldı.

Mütevazı bir törenle aile arasında nişanlanan Hande Soral'la İsmail Demirci'nin bu heyecanla karışık mutlu anlarını yakınları sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. İkili, yüzüklerin takılmasının ardından ise alkışlar eşliğinde nişan pastasını kesti. Hande Soral'ın kız kardeşi Bensu, müstakbel eniştesine "Bizden kız almak zor iş. Bir acı kahveyle yırttığını sanma" diyerek espri yapınca herkesi güldürdü.



YAZA DÜĞÜN VAR
Aile büyüklerinin nişan yüzüklerini taktığı Soral ve Demirci, oldukça mutluydu. Hayranları da çifte sosyal medyadan mutluluk diledi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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