Kız almak zor iş!

Oyuncu çift HandeSoral'la İsmail Demirci,önceki akşam evlilik yolundailk adımı attı. Demirci, güzeloyuncuyu Tekirdağ'ınÇorlu ilçesinde yaşayanailesinden istedi. İkilinin ailebireylerinin ve yakın dostlarınınhazır bulunduğu kız istemetöreninde Demirci, 'tuzlukahve' ritüelinden nasibinialdı. Kahvenin ardından güzeloyuncuyu isteyen Demirci'yeSoral Ailesi'nin olumlu yanıtvermesiyle yüzükler takıldı.
Mütevazı bir törenle ailearasında nişanlanan HandeSoral'la İsmail Demirci'nin buheyecanla karışık mutlu anlarınıyakınları sosyal medyadapaylaşmayı ihmal etmedi.İkili, yüzüklerin takılmasınınardından ise alkışlar eşliğindenişan pastasını kesti. HandeSoral'ın kız kardeşi Bensu,müstakbel eniştesine "Bizdenkız almak zor iş. Bir acıkahveyle yırttığını sanma"diyerek espri yapınca herkesigüldürdü.
YAZA DÜĞÜN VAR
Aile büyüklerinin nişan yüzüklerini taktığı Soral ve Demirci, oldukça mutluydu. Hayranları da çifte sosyal medyadan mutluluk diledi.
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