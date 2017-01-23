Daldan dala

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Otilia’ya aşkını haykıran Sinan Akçıl, önceki gece çapkınlık turundaydı. Barda tanıştığı kızları evine davet eden Akçıl, bu kez eğlendiği esmer güzele ‘Sevgilim ol’ diye haykırdı
Güzel sunucu EbruŞallı'yla 2 yıllıkbirlikteliği ihanetyüzünden biten popçu SinanAkçıl, kural bozmadı… Şallı'yışarkıcı Ayşe Akın ve oyuncuMüjde Uzman'la aldattığı iddiaedilen Akçıl, önceki akşam yaptığıkaçamakla "Huylu huyundanvazgeçmez" dedirtti.
İHANET REKORTMENİ
Şallı'yla ayrıldıktan sonra aşk hayatında gaza basan Akçıl, önceJustin Bieber'ın eski sevgilisiPorto Rikolu model AlexandraRodriguez'le birlikte olmuş, yaklaşık 2 ay önce ise Rumenpopçu Otilia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki akşam Nişantaşı'ndaki 'Barcode' adlı mekanda eğlenen ünlü popçu, içeride tanıştığı esmer bir güzelle samimiyeti ilerletince "Otilia'nınpabucu dama atıldı" diye yorumlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde müziğin ritmine kapılarak esrarengiz güzelle sarmaş dolaş dans eden Akçıl, kafasından çıkardığı şapkayı da esmer güzele verdi.
"SEVGİLİM OL"
Mekandan kız arkadaşıyla birlikte ayrılmak isteyen çapkın popçunun planı gazetecileri görünce bozuldu. Akçıl, mekandan tek başına ayrılırken hemen ardından da yüzünü montunun kapüşonuyla gizleyen esmer güzeli çıktı. Gazetecileri atlatmaya çalışan Akçıl, aracına bindi. Kız arkadaşı ise onu taksiyle takip etti. İkili Levent yolunda ilerlerken Akçıl, bir ara aşka geliptaksideki güzele "Sevgilimol!" diye bağırdı. Popçunun bu hareketi herkesi şoke ederken ikilinin ihanet gecesi şarkıcının Maslak'taki dairesinde son buldu.
Mekan çıkışıyüzünü kapatarakobjektiflerdenkurtulmaya çalışanesmer güzel, geceninsonunda soluğu SinanAkçıl'ın evinde aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.