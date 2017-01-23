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Daldan dala

Geçtiğimiz hafta si Otilia’ya aşkını haykıran , önceki gece çapkınlık turundaydı. Barda tanıştığı kızları evine davet eden Akçıl, bu kez eğlendiği esmer güzele ‘Sevgilim ol’ diye haykırdı

Daldan dala
Güzel sunucu Ebru Şallı'yla 2 yıllık birlikteliği ihanet yüzünden biten popçu Sinan Akçıl, kural bozmadı… Şallı'yı şarkıcı Ayşe Akın ve oyuncu Müjde Uzman'la aldattığı iddia edilen Akçıl, önceki akşam yaptığı kaçamakla "Huylu huyundan vazgeçmez" dedirtti.

İHANET REKORTMENİ
Şallı'yla ayrıldıktan sonra aşk hayatında gaza basan Akçıl, önce Justin Bieber'ın eski sevgilisi Porto Rikolu model Alexandra Rodriguez'le birlikte olmuş, yaklaşık 2 ay önce ise Rumen popçu Otilia ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Önceki akşam Nişantaşı'ndaki 'Barcode' adlı mekanda eğlenen ünlü popçu, içeride tanıştığı esmer bir güzelle samimiyeti ilerletince "Otilia'nın pabucu dama atıldı" diye yorumlandı. Gecenin ilerleyen saatlerinde müziğin ritmine kapılarak esrarengiz güzelle sarmaş dolaş dans eden Akçıl, kafasından çıkardığı şapkayı da esmer güzele verdi.


Çapkın popçu mekanda samimiyeti ilerlettiği meçhul güzele şapkasını vermişti.

"SEVGİLİM OL"
Mekandan kız arkadaşıyla birlikte ayrılmak isteyen çapkın popçunun planı gazetecileri görünce bozuldu. Akçıl, mekandan tek başına ayrılırken hemen ardından da yüzünü montunun kapüşonuyla gizleyen esmer güzeli çıktı. Gazetecileri atlatmaya çalışan Akçıl, aracına bindi. Kız arkadaşı ise onu taksiyle takip etti. İkili Levent yolunda ilerlerken Akçıl, bir ara aşka gelip taksideki güzele "Sevgilim ol!" diye bağırdı. Popçunun bu hareketi herkesi şoke ederken ikilinin ihanet gecesi şarkıcının Maslak'taki dairesinde son buldu.


Mekan çıkışı yüzünü kapatarak objektiflerden kurtulmaya çalışan esmer güzel, gecenin sonunda soluğu Sinan Akçıl'ın evinde aldı.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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