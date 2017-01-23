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Ata dümene geçti

Ata dümene geçti
Başrollerini , Ülkü Duru, Tuvana Türkay, Seda Güven ve Salih Kalyon'nun paylaştığı 'Olanlar Oldu' önceki gün İzmirli sinemaseverlerle buluştu. İzmir Optimum Outlet'teki galaya ilgi büyüktü. Zafer Kaptan'ı canlandıran Demirer'e üzerinde "Filmimizin yolu neta, pruvası rüzgarlı olsun" yazan ahşap bir dümen hediye edildi. Tüm ekip bu anlamlı hediyeyle birlikte selfie çekti.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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