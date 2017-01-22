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Simit molası

Simit molası
atv'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Meryem'i Deniz Çakır'la Hızır Çakırbeyli'nin yeğeni Alpaslan'ı canlandıran Yunus Emre Yıldırımer, sete simit arası verdi. Setten dün bu kareyi paylaşan Yıldırımer, paylaşımına "Zeytinli, simitli, mutlu cumartesiler" notunu düştü.
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