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Romantik tatil

Romantik tatil
Oyuncu çift Ezgi Eyüboğlu'yla Kaan Yıldırım, Roma'da aşka geldi... Yaklaşık 8 aylık evli ikili, önceki gün İtalya'ya gitti. Romantik tatilleri boyunca birlikte çektikleri kareleri hayranlarıyla paylaşan çifte takipçileri "Mutluluğunuz daim olsun" dedi.
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