Olay oldular

Geçtiğimiz Perşembe akşamı ikinci bölümü atv'de yayınlanan 'Ölene Kadar', sosyal medyaya damgasını vurdu. Başrol oyuncuları Fahriye Evcen ve Engin Akyürek, hayranları tarafından yılın ikilisi olarak tanımlandı. İkili, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasındaydı.



Özellikle Akyürek'in canlandırdığı 'Dağhan' ve Evcen'in hayat verdiği 'Selvi' karakterinin yakınlaştığı sahneler sosyal medyada olay yarattı. İkilinin hayranları, "Fahriye Evcen ile Engin Akyürek, yılın en şahane çifti" yorumları yaptı.