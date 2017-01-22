Engin Öztürk, ihanet yüzünden kendisini terk eden İdil Fırat’ın gönlünü almak için her yolu denedi. Öztürk’ü affetmeyen sosyetik güzel, Sezen Aksu’nun ‘İhanetten Geri Kalan’ şarkısıyla da ünlü oyuncuya ‘Geri dönüş yok’ mesajı yolladı!
Sosyetik güzel İdil Fırat'tan eski aşkı EnginÖztürk'e şarkılı gönderme… Fırat'la Öztürk'ün1 buçuk yıllık aşkının ihanet nedeniyle bittiğihaberlerinin yankıları sürerken önceki gün sosyetikgüzelden iddiaları doğrulayan bir paylaşım geldi.Yakışıklı oyuncunun telefonunda Cansu Dere'ylesamimi mesajlarını yakaladığı iddia edilen İdil Fırat,ilişkisine 1 ay önce son vermiş ve Engin Öztürk'üsosyal medyada takipten çıkarmıştı.
BUTİĞİNE HER GÜN ÇİÇEKLER YOLLADI
Yakışıklı oyuncu ise cep telefonu mesajları vesosyetik güzelin Bebek'teki butiğine neredeyse hergün yolladığı çiçeklerle barışmanın yollarını aradı.Ancak İdil Fırat, bu jestleri hiç umursamadı. Fırat, eskiaşkına dönüşün olmadığınıönceki akşam yaptığı paylaşımlada ortaya koydu. Sosyetik güzel,Sezen Aksu'nun 'Biraz PopBiraz Sezen' albümünden'İhanetten Geri Kalan' adlışarkısını 'Favori' notuylapaylaştı. Fırat, "Duydum kiel koynundan çok çabuksıkılmışsın. Dönmek için binçare bin yol arıyormuşsun.İstemem artık geriye dönme.Dönersen bile bu evdesönme" sözlerini barındıranşarkıyı paylaşınca Öztürk'ünson ümidi de tükendi. Bununüzerine yakışıklı oyuncu daFırat'ı takipten çıkardı.
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