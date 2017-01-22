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İstemem artık geriye dönme

, ihanet yüzünden kendisini terk eden İdil Fırat’ın gönlünü almak için her yolu denedi. Öztürk’ü affetmeyen sosyetik güzel, Sezen Aksu’nun ‘İhanetten Geri Kalan’ şarkısıyla da ünlü oyuncuya ‘Geri dönüş yok’ mesajı yolladı!

İstemem artık geriye dönme
Sosyetik güzel İdil Fırat'tan eski aşkı Engin Öztürk'e şarkılı gönderme… Fırat'la Öztürk'ün 1 buçuk yıllık aşkının ihanet nedeniyle bittiği haberlerinin yankıları sürerken önceki gün sosyetik güzelden iddiaları doğrulayan bir paylaşım geldi. Yakışıklı oyuncunun telefonunda Cansu Dere'yle samimi mesajlarını yakaladığı iddia edilen İdil Fırat, ilişkisine 1 ay önce son vermiş ve sosyal medyada takipten çıkarmıştı.

BUTİĞİNE HER GÜN ÇİÇEKLER YOLLADI
Yakışıklı oyuncu ise cep telefonu mesajları ve sosyetik güzelin Bebek'teki butiğine neredeyse her gün yolladığı çiçeklerle barışmanın yollarını aradı. Ancak İdil Fırat, bu jestleri hiç umursamadı. Fırat, eski aşkına dönüşün olmadığını önceki akşam yaptığı paylaşımla da ortaya koydu. Sosyetik güzel, Sezen Aksu'nun 'Biraz Pop Biraz Sezen' albümünden 'İhanetten Geri Kalan' adlı şarkısını 'Favori' notuyla paylaştı. Fırat, "Duydum ki el koynundan çok çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare bin yol arıyormuşsun. İstemem artık geriye dönme. Dönersen bile bu evde sönme" sözlerini barındıran şarkıyı paylaşınca Öztürk'ün son ümidi de tükendi. Bunun üzerine yakışıklı oyuncu da Fırat'ı takipten çıkardı.
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