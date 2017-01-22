Ebru’ya bravo

Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ebru Yaşar, evli bir çifte umut ışığı oldu. Yaşar, çocuk sahibi olmak isteyen bir hayranının tüm tedavi masraflarını üstlendi. Şu sıralar annelik heyecanı yaşayan sanatçının hayranına yaptığı bu özel jest alkış aldı.