Yol Durumu
  1. Damada kral karşılama
  2. Simit molası

Ebru’ya bravo

Ebru’ya bravo
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Ebru Yaşar, evli bir çifte umut ışığı oldu. Yaşar, çocuk sahibi olmak isteyen bir hayranının tüm tedavi masraflarını üstlendi. Şu sıralar annelik heyecanı yaşayan sanatçının hayranına yaptığı bu özel jest alkış aldı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar