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Damada kral karşılama

Damada kral karşılama
Geçtiğimiz yılın Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilen düğünle hayatlarını birleştiren Murat Yıldırım'la İmane Elbani, ikinci düğünleri için önceki gün Fas'a gitti. Eşinin memleketinde krallar gibi karşılanan yakışıklı oyuncuyla Elbani'nin 2. düğünü 24 Ocak'ta...

Kazablanka'da Fas geleneklerine göre müzisyenler ve yöreye özgü ikramlar eşliğinde karşılanan ikiliden İmane Elbani, bu anları sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı. Faslı güzel, paylaşımına eşi için "İkinci evine hoşgeldin" notunu düştü.
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