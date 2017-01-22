Damada kral karşılama

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilen düğünle hayatlarını birleştiren Murat Yıldırım'laİmane Elbani, ikinci düğünleri için önceki gün Fas'a gitti. Eşinin memleketinde krallar gibi karşılanan yakışıklı oyuncuyla Elbani'nin 2. düğünü 24 Ocak'ta...
Kazablanka'da Fas geleneklerine göre müzisyenler ve yöreye özgü ikramlar eşliğinde karşılanan ikiliden İmaneElbani, bu anları sosyal medyada hayranlarıyla paylaştı. Faslı güzel, paylaşımına eşi için "İkinci evinehoşgeldin" notunu düştü.
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