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Yenge yine cesur!

Yenge yine cesur!
Kara Kartal'ın yıldız ismi Dusco Tosic, önceki akşam 31. yaş gününü Ulus Sunset'te kutladı. Futbolcu eşini bu mutlu gününde yalnız bırakmayan şarkıcı eşi Jelena Karleusa, doğum günü yemeği için her zamanki gibi seçtiği Balmian imzalı kıyafetle cesaretini konuşturdu.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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