Teyzesinin bir tanesi

Güzel sunucu Ebru Akel Sancak, önceki gün minik oğlu Eren ve ablası Deniz Akel'le Akmerkez'deydi. Ebru Akel, oğlunun oyuncak isteklerini "Evde aynılarından var" diyerek geri çevirince devreye teyzesi girip Eren'e istediği her oyuncağı aldı.



Aydın HAMZA