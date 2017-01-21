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Teyzesinin bir tanesi

Teyzesinin bir tanesi
Güzel sunucu Ebru Akel Sancak, önceki gün minik oğlu Eren ve ablası Deniz Akel'le Akmerkez'deydi. Ebru Akel, oğlunun oyuncak isteklerini "Evde aynılarından var" diyerek geri çevirince devreye teyzesi girip Eren'e istediği her oyuncağı aldı.

Aydın HAMZA
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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