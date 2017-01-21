Kökten çözüm

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Başak Sayan, şimdilerde annelik heyecanı yaşıyor. 39 yaşında hamile kalmasında meditasyon yapmanın da etkili olduğunu söyleyen Sayan, son dönemdeki modaya da uydu.
Güzel oyuncu, bebeğinin kordon kanının ve dolayısıyla kök hücrelerinin saklanmasına karar verdi. Başak Sayan, böylece bebeğinin ileri zamandaki sağlığı için önlem aldı.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Gazete
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