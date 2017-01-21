Kıvılcım saçtı!

Kaan Tangöze’nin aşkı Kıvılcım Ural, kıskançlık krizine girdi. Bir kadın hayranı ünlü rockçıyla poz verirken yanındaki arkadaşı da onları fotoğrafladı. Bu duruma sinirlenen Ural, genç kızın elinden telefonu kaparak tüm fotoğrafları sildi
Duman Grubu'nun solisti Kaan Tangöze,önceki gün yaşadığı olaylarla şoke oldu. Ünlürockçı, uğruna Seçkin Piriler'le 6 yıllıkevliliğini bitirdiği Kıvılcım Ural'la Beyoğlu'ndagezintiye çıktı. El ele yürüyen ikilinin yanlarınaTangöze'nin hayranları geldi. Şarkıcı, kendisiylefotoğraf çektirmek isteyen genç kadın hayranınıkırmadı. Genç kız, Tangöze'yle selfie çekerkenarkadaşlarından da kendisini görüntülemesiniistedi. Sevgilisini kıskanan Kıvılcım Ural, bir andaasabiyet yaptı. Genç kızın bu mutlu anını görüntüleyendiğer arkadaşının elindeki telefonu alan Ural, fotoğrafgalerisinden tüm kayıtları sildi.
'BU YENGEYLE İŞİN ÇOK ZOR'
Kimse ne olduğunu anlamazken şarkıcınınhayranlarıyla sevgilisi arasında gerilim yaşandı.Genç kızlar, Kıvılcım Ural'a "Bizden izin almadannasıl galeriye girip fotoğrafı silersin! BizKaan'la fotoğraf çekilmek için geldik sen nekarışıyorsun?" şeklinde tepki gösterdi. Araya girenTangöze, hayranlarıyla aşkı arasındaki anlamsızgerilimi tatlıya bağladı. Bu sırada olan biteni görençevredeki bir esnaf da "Abi senin bu yengeyle işinçok zor" diye bağırınca bu kez Tangöze de sinirlendi.Sevilen şarkıcı, sevgilisinin elinden tuttuğu gibihızlıca oradan uzaklaştı.
ASABİYET RUHUNDA VAR
Kaan Tangöze'nin Seçkin Piriler'le evliyken aşk yaşamaya başladığı Kıvılcım Ural, asabi tavırlarıyla sık sık haber oluyor. Ural, daha önce de birçok kez gergin halleriyle objektiflere takılmıştı.
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