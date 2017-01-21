Çağla Şıkel, önceki gün karne sevinci yaşadı. Büyük oğlu Kuzey'in karnesini almaya okula giden güzel model, mutluluğunu instagram'da paylaştı. Şıkel, Kuzey'le çekildiği pozun altına, "Oğluma not: Yanında olabildiğim için çok mutluyum hem de çok… Arada kitap kurdu madalyamızı da aldık bizden mutlusu yok" notunu düştü.