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Karne sevinci

Karne sevinci
Çağla Şıkel, önceki gün karne sevinci yaşadı. Büyük oğlu Kuzey'in karnesini almaya okula giden güzel model, mutluluğunu instagram'da paylaştı. Şıkel, Kuzey'le çekildiği pozun altına, "Oğluma not: Yanında olabildiğim için çok mutluyum hem de çok… Arada kitap kurdu madalyamızı da aldık bizden mutlusu yok" notunu düştü.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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