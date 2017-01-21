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Aslan gibi eğlence

Aslan gibi eğlence
G-SHOCK, yeni bir yaşam stili manifestosu olan PASSION-G ile muhteşem bir partiye imza attı. Birçok ünlü ismin katıldığı gecede başarılı oyuncu Hatice Aslan da hazır bulundu. Her zamanki gibi mütevazı tavırlarıyla gönülleri fetheden Aslan, gecede bol bol eğlenerek efkar dağıttı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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