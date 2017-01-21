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Alışverişten Yılmaz

Alışverişten Yılmaz
Şarkıcı Yılmaz , önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Yeni bir TV programı hazırlığında olan Morgül, AVM'de neredeyse tüm mağazaları dolaştı. 3 saat boyunca vitrinleri inceleyen şarkıcı, "Alışveriş yaparken yorulmuyorum" dedi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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