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Abla-kardeş sinema keyfi

Abla-kardeş sinema keyfi
Güzel sanatçı Hülya Avşar, önceki akşam kardeşi Helin Avşar'la İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. Avşar kardeşler, yemeğin ardından 'Passengers' filmini izledi. İkili, "Filmi nasıl buldunuz?" sorusunu "Gayet güzel ve başarılı film olmuş, çok keyifliydi" diyerek cevapladıktan sonra AVM'de kısa bir alışveriş turu attı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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