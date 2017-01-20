Tövbeyi bozdu!

Ünlü sanatçı Yeşim Salkım'ın küllenen aşkı yeniden alevlendi. Oyuncu Hakan Eratik ile 8 yıllık evliliğini 2015'te bitiren Salkım, boşanma sonrası işadamı Murat Karabova'yla 3 ay süren bir aşka yelken açmıştı. Ayrılığa daha fazla dayanamayan ikilinin önceki akşam, aşka devam kararı aldığı ortaya çıktı.



Salkım'la işadamı önceki gece ortak arkadaşlarının Cihangir'deki bir mekanda gerçekleştirilen doğum günü partisinde barıştı. Sarmaş dolaş eğlenen ikili, çıkışta gazetecilerle köşe kapmaca oynasa da başarılı olamadı. Yeşim Salkım ve Murat Karabova, soluğu Salkım'ın Sarıyer'deki evinde aldı.



DOĞAN SAVAŞ