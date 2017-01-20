Tövbeyi bozdu!

Ünlü sanatçı YeşimSalkım'ın küllenen aşkı yenidenalevlendi. Oyuncu HakanEratik ile 8 yıllık evliliğini2015'te bitiren Salkım, boşanmasonrası işadamı MuratKarabova'yla 3 ay süren biraşka yelken açmıştı. Ayrılığadaha fazla dayanamayan ikilininönceki akşam, aşka devam kararıaldığı ortaya çıktı.
Salkım'la işadamı öncekigece ortak arkadaşlarınınCihangir'deki bir mekandagerçekleştirilen doğum günüpartisinde barıştı. Sarmaşdolaş eğlenen ikili, çıkıştagazetecilerle köşe kapmacaoynasa da başarılı olamadı.Yeşim Salkım ve MuratKarabova, soluğu Salkım'ınSarıyer'deki evinde aldı.
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