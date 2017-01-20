Number Van destek

Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, Vanlı çocukların yüzünü güldürdü. Doğulu, Toms markasının sahibi Rıfat Elhadef'in başlattığı ve TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile birlikte yürüttüğü 'iyilik hareketi' için önceki gün Van'a gitti. Şarkıcı, bugüne kadar Türkiye'de 100 binden fazla çocuğa ayakkabı dağıtılmasını sağlayan ünlü işadamı ve vakıf üyeleriyle birlikte 10 bin çocuğa kışlıkayakkabı giydirdi.
Projenin son 3 yıldır hem Türkiye'deki hem de dünyanın farklı ülkelerindeki operasyonlarında gönüllügörev alan sanatçıyı görenVanlı minikler, sevinceboğuldu. Ünlü sanatçı, daha sonra küçük çocuklara minibir konser verdi.
Ünlü sanatçı Kenan Doğulu ile birlikteRıfat Elhadef ve Berna Sağlam Naipoğlu,çocuklara ayakkabıları elleriyle giydirdi.Daha sonra miniklere konser verenDoğulu'ya şarkılarını ezbere söyleyen Vanlıöğrenciler vokalistlik yaptı.
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