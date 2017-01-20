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Number Van destek

Number Van destek
Ünlü sanatçı Kenan Doğulu, Vanlı çocukların yüzünü güldürdü. Doğulu, Toms markasının sahibi Rıfat Elhadef'in başlattığı ve TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile birlikte yürüttüğü 'iyilik hareketi' için önceki gün Van'a gitti. Şarkıcı, bugüne kadar Türkiye'de 100 binden fazla çocuğa ayakkabı dağıtılmasını sağlayan ünlü işadamı ve vakıf üyeleriyle birlikte 10 bin çocuğa kışlık ayakkabı giydirdi.

Projenin son 3 yıldır hem Türkiye'deki hem de dünyanın farklı ülkelerindeki operasyonlarında gönüllü görev alan sanatçıyı gören Vanlı minikler, sevince boğuldu. Ünlü sanatçı, daha sonra küçük çocuklara mini bir konser verdi.



Ünlü sanatçı Kenan Doğulu ile birlikte Rıfat Elhadef ve Berna Sağlam Naipoğlu, çocuklara ayakkabıları elleriyle giydirdi. Daha sonra miniklere konser veren Doğulu'ya şarkılarını ezbere söyleyen Vanlı öğrenciler vokalistlik yaptı.
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