Hülya duymasın!

Demet Akalın'dan olay sözler… Akalın ve eşi Okan Kurt önceki akşam yakın dostları Cansu Kurtçu ve Fettah Can çiftiyle Etiler'deki Yüzevler Kebap'ta bir araya geldi. Akalın, "Hülya Avşar'ın yeni albümü için şarkı bakıyorum. Onu yeniden yaratacağım. Tutmazsa ülkeyi terk ederim" deyince Avşar Kızı'nın ne cevap vereceği merak konusu oldu.