Heyecan dorukta

Oğlunu kucağına almak için gün sayan Hatice Şendil, önceki akşam katıldığı bir davette objektiflere poz verdi. 5 aylık hamile oyuncu, yaşadığı süreçle ilgili şöyle dedi:



"Karnım büyüdükçe daha da heyecanlanıyorum. Adını henüz belirlemedik. Sağlıklı olması bizim için yeterli."



Doğan SAVAŞ