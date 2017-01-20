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Heyecan dorukta

Heyecan dorukta
Oğlunu kucağına almak için gün sayan Hatice Şendil, önceki akşam katıldığı bir davette objektiflere poz verdi. 5 aylık hamile oyuncu, yaşadığı süreçle ilgili şöyle dedi:

"Karnım büyüdükçe daha da heyecanlanıyorum. Adını henüz belirlemedik. Sağlıklı olması bizim için yeterli."

Doğan SAVAŞ
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