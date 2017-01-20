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Aşkta gurur olmaz

Sevilen popçu , önceki akşam 'Selfy Whitefest 2017'de sahne aldı. Uludağ'ı şarkılarıyla ve dans performansıyla ısıtan sanatçı, aşkla ilgili ise şunları söyledi: "Aşkın yaşı olmadığı gibi gurur da olmaz."
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