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Annesini izledi

Annesini izledi
Güzel oyuncu Hazal Kaya, önceki akşam Trump Gösteri Merkezi'nde sahnelenen 'Kadınlar, Filler ve Saireler' oyununu izledi. Kaya, bir dönem dizide annesini oynayan Vahide Perçin'in performansını ayakta alkışladı.
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