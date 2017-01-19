Başrolde yer aldığı 'Dağ 2' filmiyle vizyonda büyük başarı yakalayan Ufuk Bayraktar, Umre'ye gitti. Ünlü oyuncuya, Umre yolculuğunda sunucu Bekir Develi eşlik etti.



Develi, instagram hesabından Umre ziyaretini, "Kardeşim Ufuk Bayraktar ile Mekke-i Mükerreme'den selam ile..." notuyla paylaştı.







