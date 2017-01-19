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'ye gitti

Oyuncu ile sunucu Bekir Develi, kutsal toprakları ziyaret etti.

Dağ 2 filminin sevilen oyuncusu Umreye gitti

Başrolde yer aldığı '' filmiyle vizyonda büyük başarı yakalayan , 'ye gitti. Ünlü oyuncuya, Umre yolculuğunda sunucu Bekir Develi eşlik etti.

Develi, instagram hesabından Umre ziyaretini, "Kardeşim Ufuk Bayraktar ile Mekke-i Mükerreme'den selam ile..." notuyla paylaştı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe 10:09
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Bayrağım Bayrağım

Allah razı olsun sizin gibi oyunculardan hep böyle kalın daha ileri ve daha iyiye doğru yol katetmek nasip etsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 19.01.2017 13:03
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