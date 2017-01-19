Başrolde yer aldığı 'Dağ 2' filmiyle vizyonda büyük başarı yakalayan Ufuk Bayraktar, Umre'ye gitti. Ünlü oyuncuya, Umre yolculuğunda sunucu Bekir Develi eşlik etti.
Develi, instagram hesabından Umre ziyaretini, "Kardeşim Ufuk Bayraktar ile Mekke-i Mükerreme'den selam ile..." notuyla paylaştı.
Ufuk Bayraktar Umre'ye gitti
Oyuncu Ufuk Bayraktar ile sunucu Bekir Develi, kutsal toprakları ziyaret etti.
Başrolde yer aldığı 'Dağ 2' filmiyle vizyonda büyük başarı yakalayan Ufuk Bayraktar, Umre'ye gitti. Ünlü oyuncuya, Umre yolculuğunda sunucu Bekir Develi eşlik etti.
Etiketler: dağ 2 , umre , Ufuk Bayraktar
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Allah razı olsun sizin gibi oyunculardan hep böyle kalın daha ileri ve daha iyiye doğru yol katetmek nasip etsin
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