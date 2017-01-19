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Kutlama Hakkı

Kutlama Hakkı
Sema Şimşek'le Burak Hakkı'dan sanat dünyasındaki kanlı bıçaklı ayrılan ünlü isimlere örnek davranış... Hakkı'yla 11 yıllık evliliğini 2012'de bitiren manken, önceki gün oyuncunun doğum gününü oğulları Rüzgar'la kutladı. Çocukları için dost kalan ikiliye hayranlarından övgüler yağdı.
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  • 19 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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