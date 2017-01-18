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Süper yengeler

Süper yengeler
Fenerbahçeli yengeler, iyilik meleği oldu. Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin 50. kuruluş yılı dolayısıyla bir davet düzenledi. Gelirinin 100 tıp öğrencisine burs olarak verildiği gecede Topal'a Zeynep Demirel ile diğer yenge Gözde Taşkıran da destek oldu.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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