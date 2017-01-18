Onun arabası var güzel mi güzel

Popçu Mustafa Sandal ile eşi Emina Sandal, evlilik yıldönümleri dolayısıyla önceki akşam Etiler Da Mario'da baş başa yemek yedi. Gazetecilerin "Kaçıncı yılınızı kutladınız?" diye sormasıyla bir an duraklayan Sandal'ın imdadına eşi yetişti. Emina Sandal, "9. yılımızı kutladık" diyerek durumu toparlamaya çalıştı.



Eşinin bu cevabı üzerine utanarak elleriyle yüzünü gizleyen Musti, "Ben ilk tanıştığımız zamandan mı yoksa evlendiğimiz zamandan mı diye düşünüyordum" dedi. Sandal çifti, yeni aldıkları 250 bin euro'luk (600 bin lira) 'BMW 7' marka araçlarıyla evlerinin yolunu tuttu.







DOĞAN SAVAŞ