Ofsayta düştü!

MİLLİ futbolcu Caner Erkin, ayrıldığı eşi Asena Atalay'a aylık10 bin lira nafakanın tümünübanka aracılığı ile göndermediğiiçin haksız duruma düştü. Modacı ve magazin programı sunucusu Asena Atalay, eski eşi hakkında icra takibi başlattı. Caner Erkin ile Asena Atalay, geçenyıl 29 Ocak'ta İstanbul 2.Aile Mahkemesi'ndeanlaşmalı boşandı. Mahkeme, Caner Erkin'in, oğlunun annesi Asena Atalay'a ayda 10 bin lirayoksulluk nafakasıödemesine kararverdi. Ünlü futbolcu, boşanmadan bir yıl sonra, 2 Ocak'ta İtalya'nın başkenti Roma'da Şükran Ovalı ile nikah masasına oturdu. Asena Atalay, sunuculuk yaptığı magazin programında 'Caner'in evlilik haberini sunmam' diyerek evliliğe olan tepkisini gösterdi.
12 AYLIK NAFAKAYI İSTEDİ
Bununla yetinmeyen Asena Atalay, evliliğe olan ilk ciddi tepkisini ise Caner Erkin'i icraya vermekle gösterdi. Caner Erkin'in yoksulluk nafakasını ödemediğini ileri süren Atalay, avukatı aracılığıyla 5 Ocak'ta İstanbul İcra Müdürlüğü'ne başvurdu. Atalay, 4 Şubat 2016-05 Ocak2017 arasındaki 12 aylık yoksulluknafakası olan 120 bin lira ve 5 binliralık faizi ödenmesi için Caner Erkinhakkında icra takibi başlattı.
"KAT KAT FAZLA ÖDEDİM"
Caner Erkin de icra takibinin ve karara aykırı düzenlemiş olan ödeme emrinin iptal edilmesi için avukatı aracılığıyla İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Ünlü futbolcu, yoksulluk nafakası aylık 10 bin liranın bir kısmını elden bir kısmını da banka yoluyla her ay ödediğini iddia etti. Ödemelerle ilgili banka dekontlarının bulunduğunu belirten Erkin, eski eşine elden para verdiğinedair tanıkların dinlenmesini istedi. İcra emrinin iptaline, yargılama giderlerinin de Atalay'a yükletilmesine karar verilmesini talep etti.
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