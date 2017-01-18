Kalpten destek

atv'nin yeni sezona damga vuran dizisi 'Bu Şehir Arkandan Gelecek' sadece seyircisini değil Kerem Bürsin'in kendi gibi oyuncu sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı da mest etti. Sarıkaya; Bürsin'in Leyla Lydia Tuğutlu ve Gürkan Uygun'la rol aldığı dizi için "Gerçekten harika bir senaryo, fevkalade bir ekip ve proje. Umarım yerini bulur ve uzun soluklu bir proje olur" dedi.



Dizinin bu akşam ekrana gelecek yeni bölümü de heyecanlı sahneleriyle milyonları atv'ye kilitleyecek. Bu bölümde Şahin Vargı (Gürkan Uygun) ve Tekin Mirkelamoğlu (Burak Tamdoğan) yıllar önce yaşanan cinayetin ardından ilk kez yüz yüze geliyor... Ali (Kerem Bürsin) ve Derin'in (Leyla Lydia Tuğutlu) kaderin oyunuyla bir araya gelmesi ise yaşanan yüzleşmenin ardından aileleri alarma geçirecek...