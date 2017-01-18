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Durmak yok!

Durmak yok!
Geçtiğimiz hafta kar yağışının İstanbul'u esir almasıyla sokak hayvanları için seferber olan Pınar Altuğ, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Altuğ, hayvanlar için yardım kampanyalarında her zaman olacağını ve ünlülerin bu konuya önem vermeleri gerektiğini söyledi.
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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