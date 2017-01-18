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6 yıl sonra muhteşem dönüş

, uzun bir aradan sonra yeni albümü ‘Biraz Pop, Biraz Sezen’i dün çıkardı. Minik Serçe, dün şarkıları ile sosyal medyanın zirvesine yerleşti

6 yıl sonra muhteşem dönüş
Türk popunun usta ismi Sezen Aksu, 6 yıl aradan sonra 'Biraz Pop, Biraz Sezen' adlı yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. 16 şarkıdan oluşan albüm; sanatçının müziğinde ve kişisel dünyasında geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Minik Serçe'nin sözü ve müziği kendisine ait şarkıları barındıran albümü, dün sosyal medyanın gündemine yerleşti. Demet Akalın'dan Bengü'ye kadar birçok ünlü sanatçı da instagram ve twitter'da Sezen Aksu'ya övgüler yağdırdı...
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  • 18 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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