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‘Türkiye’yi seviyoruz’

‘Türkiye’yi seviyoruz’
Türkiye'de yaşayan yabancı modellerden alkışlanacak hareket… Aralarında İspanyol model Carlos Martin'in de olduğu çok sayıda manken, ülkemizde yaşanan üzücü olaylara duyarsız kalmadı ve bir video hazırladı.

Videoda İngilizce "Türkiye'yi seviyoruz. Korkmayın buraya gelin" diyen yabancı modeller, yaptıkları çağrıyı da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Video, kısa sürede büyük ilgi gördü.
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