Türkiye'de yaşayan yabancı modellerden alkışlanacak hareket… Aralarında İspanyol modelCarlos Martin'in de olduğu çok sayıda manken, ülkemizde yaşanan üzücü olaylaraduyarsız kalmadı ve bir video hazırladı.
Videoda İngilizce"Türkiye'yi seviyoruz.Korkmayın buraya gelin" diyen yabancı modeller, yaptıkları çağrıyı da sosyal medyada paylaşmayı ihmal etmedi. Video, kısa sürede büyük ilgi gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.